Фото банкета в российской колонии могло утечь из-за зависти сотрудников

Фотографии с банкета заключенных в мордовской колонии № 7 (ИК-7) могли утечь в СМИ из внутренних переписок сотрудников. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на высокопоставленный источник во ФСИН России.

По словам источника, правила внутреннего распорядка колонии не были нарушены, поэтому снимки вряд ли распространили намерено. При этом, как отмечает собеседник издания, сотрудники учреждений зачастую живут хуже, чем осужденные.

«Сотрудники проводят в колонии больше времени, чем осужденные, и вынуждены перерабатывать. Все это порождает социальные конфликты и острое реагирование на любую субъективную несправедливость, зарождаются обиды», — сказал источник.

До этого в сеть попала фотография из исправительной колонии, где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. На кадре, опубликованном «Известиями», видно, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. Оказалось, что так чествовали местного криминального авторитета.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что колония, где провели банкет, считается благополучной и относится к так называемым умеренным. Правозащитница отметила, что за последнее время из учреждения не поступало сообщений об избиениях или давлении на заключенных.

Ранее в самарской колонии поймали кота-наркокурьера.