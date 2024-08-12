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Полицейские перешли на усиленный режим службы в Курской области

В Курской области полиция перешла на усиленный режим службы

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Илья Питалев/РИА Новости

В Курской области полицейские перешли на усиленный режим службы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России.

В регионе установили дополнительные посты полиции с целью поддержания правопорядка. Кроме того, полицейские пресекают случаи распространения недостоверной информации. Правоохранительные органы проводят работу с эвакуированными гражданами, регистрируя их в пунктах временного размещения.

До этого сообщалось, что более 44 тыс. жителей Курской области за материальной помощью на фоне атаки ВСУ.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее всех жителей Беловского района Курской области призвали к эвакуации.

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Атаки на Курскую область
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