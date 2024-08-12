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Журналист Норин считает, что атака ВСУ на Курскую область сплотит всех россиян

Журналист Норин: Украина воюет ради уничтожения России

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Украина воюет не ради политических целей, а для уничтожения России, которую пытается представить тысячелетним врагом. Об этом в своем материале, опубликованном изданием Readovka, заявил журналист и писатель Евгений Норин.

По мнению автора, развернувшиеся в Курской области события указывают на то, что наступило время перехода грани между СВО и войной.

«Мы два года старательно балансировали на грани. Поистине, потомкам мы будем интересны не только с исторической, но в первую очередь с психологической точки зрения. Мы очень долго и успешно создавали образ страны, которая воюет, но живет мирно», — отметил Евгений Норин.

Он отмечает, что для Запада это тоже экзистенциальная война за сохранение собственного образа незыблемой и несокрушимой силы, которая единственная диктует миру, как жить.

Норин убежден, что атака ВСУ на Курскую область возмутила даже тех, кто считал свою жизнь далекой от спецоперации.

«Эта война касается каждого из нас. И победа в руках каждого из нас», — заключает он.

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