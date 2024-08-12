Россияне начали массово путешествовать за границу

Российские туристы начали чаще отдыхать за границей, о чем свидетельствует рост доли зарубежных заказов до 53%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Представители сервиса уточнили, что доля зарубежных заказов со стороны россиян увеличилась на 26%. Сильнее всего спрос вырос на путешествия на Филиппины и в Венгрию. Туда, по данным сервиса, осенью отправится в четыре раза больше граждан РФ.

Также популярностью пользуется отдых в Греции. Туда планирует поехать в 2,5 раза больше россиян. При этом количество поездок во Францию, Португалию, Вьетнам и Японию выросло вдвое.

Кроме того, россияне стали чаще путешествовать в Китай (+41%), Узбекистан (+40%), Италию (+38%), Испанию (+36%), Грузию (+21%) и Южную Корею (+17%), отметили представители сервиса.

До этого рейтинг российских направлений с максимальным ростом спроса на авиабилеты этой осенью возглавили дальневосточные города. По данным сервиса «Купибилет», покупки билетов во Владивосток увеличились в 3 раза, в Южно-Сахалинск — в 3,6 раза, а в Курильск — в 11 раз по сравнению с осенью 2023 года.

Ранее турэксперт оценил, насколько подешевеет отдых в России и за границей в сентябре.