В Подмосковье вновь прошла акция «Проверь здоровье в парке»

В 32 парках Подмосковья на выходных прошла акция «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Москвичи смогли проверить здоровье в Лобне, Ногинске, Чехове, Подольске и других парках региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, подобный формат проверки здоровья становится все более популярным.

«За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета почти 7,8 тыс.», — сказал он.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».