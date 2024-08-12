Свыше 44 тысяч жителей Курской области обратились за материальной помощью

Свыше 44 тыс. жителей Курской области обратились за материальной помощью на фоне атаки ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

На фоне массового оттока беженцев из приграничных районов в Курскую область было доставлено свыше 180 тонн гуманитарных грузов. В 100 пунктах временного размещения, расположенных в семи субъектах РФ, сейчас размещены 7 тыс. человек. Планируется развернуть еще 370 таких ПВР вместимостью почти 28,5 тыс. человек в 54 регионах РФ. По данным МЧС, к урегулированию ситуации привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники РСЧС.

10 августа МЧС сообщало о 76 тыс. эвакуированных из приграничных районов Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее всех жителей Беловского района Курской области призвали к эвакуации.