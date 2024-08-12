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В Белгородской области сообщили о вывезенных жителях одного района из-за активности ВСУ

Глава Краснояружского района Миськов: 11 тыс. жителей вывезли в безопасные места

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Более 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области вывезли в безопасные места. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Андрей Миськов.

Он добавил, что порядка пятисот человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах в районе.

По словам Миськова, к перемещению жителей власти подготовились заранее, проводя учения и тренировки. Жителей вывозили на подготовленных автобусах, до этого определив места сбора, от которых происходил безопасный выезд.

При этом все, кто хотел выехать на своем транспорте, тоже смогли это сделать, так как вдоль дорог установлены указатели в направлении ближайших ПВР, обратил внимание Миськов.

До этого Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что эвакуация из трех приграничных сел организована хорошо.

Глава провел встречу с начальником управления безопасности региона Евгением Воробьевым. Тот посетил села Краснояружского района Графовка и Вязовое. В селе Репяховка остались несколько жителей.

Ранее атаку ВСУ на Курскую область назвали последним наступлением Киева.

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