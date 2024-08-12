Дачникам рассказали, с чего начать подготовку огорода к осени

В августе дачникам важно начинать готовить огород к осени, особенно важно следить за здоровьем и состоянием растений. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова.

«Потребуется еще хотя бы одна подкормка и защита от болезней и вредителей. Все потому, что погода меняется очень сильно, и из-за этого иммунитет у растений постоянно падает. Весь созревший урожай может сгнить за пару дней. <...> Допустим, растение постояло два дня на холоде, и тут на него напал гриб фузариум, который проникает внутрь и закупоривает сосуды. И так как иммунитет упал, на третий день оно завянет вместе с урожаем, который на нем рос», — сказала эксперт.

Она рекомендует использовать специальные иммуномодуляторы, чтобы обезопасить посадки и укрепить здоровье растений, за две недели до предполагаемого похолодания. Помимо этого, в августе садовод советует начинать собирать яблоки, груши, десертный виноград, сливы и актинидии, а также приступать к высадке корневищных многолетников и пересадке клубники.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что декоративные злаки, например вейник остроцветковый «Карл Форестер», можно высадить в небольшом саду, чтобы получить эффектный результат при минимальных усилиях. Помимо этого, в клумбе можно сажать луговики, фалярис, бухарник, колосняк, ковыль, ячмень гривастый.

Ранее агроном рассказала, какие кустарники можно высадить на даче.