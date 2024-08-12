Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали, с чего начать подготовку огорода к осени

Садовод Воронова: в августе нужно начинать готовить огород к осени

close
100%
Pexels

В августе дачникам важно начинать готовить огород к осени, особенно важно следить за здоровьем и состоянием растений. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова.

«Потребуется еще хотя бы одна подкормка и защита от болезней и вредителей. Все потому, что погода меняется очень сильно, и из-за этого иммунитет у растений постоянно падает. Весь созревший урожай может сгнить за пару дней. <...> Допустим, растение постояло два дня на холоде, и тут на него напал гриб фузариум, который проникает внутрь и закупоривает сосуды. И так как иммунитет упал, на третий день оно завянет вместе с урожаем, который на нем рос», — сказала эксперт.

Она рекомендует использовать специальные иммуномодуляторы, чтобы обезопасить посадки и укрепить здоровье растений, за две недели до предполагаемого похолодания. Помимо этого, в августе садовод советует начинать собирать яблоки, груши, десертный виноград, сливы и актинидии, а также приступать к высадке корневищных многолетников и пересадке клубники.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что декоративные злаки, например вейник остроцветковый «Карл Форестер», можно высадить в небольшом саду, чтобы получить эффектный результат при минимальных усилиях. Помимо этого, в клумбе можно сажать луговики, фалярис, бухарник, колосняк, ковыль, ячмень гривастый.

Ранее агроном рассказала, какие кустарники можно высадить на даче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами