На Урале грибник уехал за грибами в подтопленный район и не вернулся

В Челябинской области 65-летний грибник уехал на мотоблоке вместе с собакой в подтопленный район леса и потерялся. Мужчину искали сутки. Об этом рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области.

8 августа родственники обратились с заявлением о пропаже мужчины, к поискам приступили правоохранители и добровольцы.

«Выполнение задач очень усложняли отдаленность точек и сам рельеф. После дождей местность превратилась в болото, под высокой травой везде стояла вода. Связь была плохой: сотовая связь не ловила, радиосвязь с перебоями. Ночью, несмотря на холод и сложный рельеф, поиски шли полным ходом», — рассказал один из волонтеров поискового отряда.

После первой ночи поисков добровольцы нашли собаку потерявшегося грибника и передали ее родственникам пенсионера. К вечеру 9 августа одна из групп волонтеров, которая направлялась на осмотр железнодорожной ветки Коелга-Зауральский, нашла пропавшего.

Мужчину эвакуировали в штаб, где его ждала машина скорой помощи.

Ранее в пригороде Благовещенска в лесу заблудились две женщины, отправившиеся за грибами.