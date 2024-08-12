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Жителя Бурятии приговорили к 10 годам колонии за диверсию на железной дороге

ФСБ: житель Бурятии получил 10 лет колонии за поджог релейного шкафа

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Суд в Бурятии приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима по статьям «Госизмена» и «Диверсия». Об этом сообщает «Газета РБ» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным силового ведомства, мужчина поджег релейный шкаф на станции Восточно-Сибирской железной дороги. Утверждается, что его курировали украинские спецслужбы. Приговор уже вступил в законную силу.

31 июля сообщалось, что в Москве осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге. Украинца завербовали сотрудники СБУ в польском городе Быдгощ, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

30 июля Следственный комитет рассказал о восьми подростках, которые планировали совершить поджоги на ж/д в Свердловской области. Их курировали сотрудники украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области женщины едва не сожгли администрацию по заданию мошенников.

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