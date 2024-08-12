Правозащитница рассказала о российской колонии, где прошел банкет

Мордовская колония № 7 (ИК-7), которая оказалась в центре скандала из-за проведенного банкета для заключенных, считается благополучной и относится к так называемым умеренным. Об этом заявила mk.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Правозащитница отметила, что за последнее время из колонии не поступало сообщений об избиениях или давлении на заключенных. По ее словам, заключенные и сотрудники администрации сосуществуют здесь достаточно мирно.

Меркачева считает, что скандал с банкетом мог разразиться из-за неких интриг, возможно, в борьбе за место начальника колонии.

До этого в сеть попала фотография из исправительной колонии, где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. В кадр попал большой банкет. На фото, опубликованном «Известиями», видно, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. Оказалось, что так чествовали местного криминального авторитета.

Издание отметило, что фото сделали с помощью видеокамеры в ИК-7. Кадр запечатлен 20 июля 2024 года, и им уже заинтересовались во ФСИН.

К проверке подключилась и прокуратура региона.

Ранее в Пермском крае осужденные сломали видеокамеры в колонии и попали в изолятор.