Суд вынес приговор экс-замглавы Белгородской области по делу о крупной взятке

Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Об этом пишет ТАСС.

Во время своего последнего слова бывший чиновник признал свою вину, но заявил, что заключил контракт с Минобороны и собирается поехать на СВО.

Прошлое судебное заседание по делу Полежаева переносили из-за его болезни. По словам адвоката подсудимого, утром 7 августа Полежаеву стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Специалисты диагностировали у него гипертензивную болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности.

Полежаев проходит фигурантом по делу о взятке дорогими машинами общей стоимостью выше 18 млн рублей. По данным следствия, с 2020 года по январь 2023-го экс-вице-губернатор получил в качестве взятки автомобили Land Rover Defender и Porsche Panamera за свою поддержку Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области в заключении контрактов, касающихся работ по капремонту в многоквартирных домах.

Ранее заммэра Пскова решил уволиться из-за взятки автомобилем стоимостью 5 млн рублей.