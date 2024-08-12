Большинство молодых россиян в группе риска развития расстройств пищевого поведения

Большинство — 79,8% — молодых россиян находятся в группе риска развития расстройств пищевого поведения, а у 99% девушек с нарушенными пищевыми привычками хотя бы раз в жизни возникали проблемы с менструальным циклом. Это показало совместное исследование просветительского проекта ЮНЕСКО «Двор» и школы психологических профессий «Психодемия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 12% опрошенных довольны своим телом. При этом подавляющее большинство респондентов — около 80%, чувствуют себя хуже из-за своего тела после просмотра рекламы, глянцевых журналов, фотографий и видео со знакомыми или знаменитостями в соцсетях. 50% опрошенных с проблемами в питании или с диагностированными РПП отметили, что переживали психологическое давление со стороны сверстников и пищевое насилие в семье.

«Медиапространство активно продвигает идею сверхценности внешности, формы и веса тела. Как будто в человеке больше ничего не имеет значения. Можно представить себе стол на одной ножке. Так вот, его поверхность — это наша самооценка. А ножка — стандарт красоты. Одноногий стол — это слишком большой риск для нашего комфорта. Каждый раз, когда в соцсети мы видим контент, навязывающий стандарт красоты, сравниваем себя с этим стандартом, эта ножка может начать шататься или вовсе ломается. Что можно с этим делать? Во-первых, добавлять к столу дополнительные ножки. Каждый из нас больше, чем тело и внешность. У нас есть другие области, в которых мы реализуемся. Это наши ценности, хобби, знания, друзья, семья, путешествия, карьера. Когда мы поддаемся влиянию соцсетей и ставим все на внешность, мы отодвигаем на дальний план эти важные ценности. Во-вторых, ограничивать такой контент, где продвигается мысль о необходимости соответствовать ожиданиям общества и стандартам красоты. Подписаться на аккаунты, которые откликаются вам по интересам. Наблюдать, как живут эту жизнь люди с разной внешностью и телом. В-третьих, внедрять в жизнь принципы доброго отношения к себе», — прокомментировала Марина Казнина, психолог, специалист по работе с РПП.

По словам Екатерины Костенко, психолога, специалиста по работе с РПП, если в семье принято принимать пищу вместе — это может быть полезно не только для укрепления отношений между членами семьи, но и для улучшения отношений с едой. Чтобы совместные приемы пищи помогали формировать здоровое пищевое поведение важно соблюдать следующие правила: не обсуждать за едой что-то неприятное — не соединять процесс еды с отрицательными эмоциями; не принуждать есть и не манипулировать едой — «Не ешь, что я приготовил, значит не ценишь меня»; ставить общие блюда на стол, позволяя каждому члену семьи выбрать размер порции и то, что действительно хочется съесть (этот совет — один из самых рабочих для нормализации пищевого поведения маленьких членов семьи); наслаждаться едой вместе, не разделяя её на плохую и хорошую; не комментировать вес, тело, размер порции кого-либо за столом.

«Если систематически нарушать эти пункты, можно спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения», — отметила она.

Нутрициолог, академический директор МИИН, лектор курса «Интегративный нутрициолог» Екатерина Веселова подчеркнула, что каждый из нас хоть раз в жизни «заедал» скуку или негативные эмоции. Вопрос в том, является ли этот механизм для нас единственным способом получить положительные эмоции?

«Если есть понимание, что это действительно так, нужно уделить внимание поиску других приятных занятий. Я всегда прошу клиентов составить таблицу, в которой нужно указать сам продукт, какие эмоции он вызывает и варианты занятий, из которых можно взять те же эмоции. Например, если чашка кофе с пирожным — это про расслабление, подумайте, как еще вы можете расслабиться: сделать дыхательную практику, выпить чай с ромашкой, прочитать несколько страниц любимой книги, послушать приятную музыку», — подчеркнула специалист.

В исследовании приняли участие больше 1000 человек, свыше половины из них подростки, а следующая многочисленная группа ответивших (36%) — молодежь до 27 лет.

Ранее выяснилось, что приверженцами здорового образа жизни чаще называют себя россияне моложе 34 лет.