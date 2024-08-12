Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство молодых россиян в группе риска развития расстройств пищевого поведения

Почти 80% молодых россиян находятся в группе риска развития РПП

close
100%
Freepik.com

Большинство — 79,8% — молодых россиян находятся в группе риска развития расстройств пищевого поведения, а у 99% девушек с нарушенными пищевыми привычками хотя бы раз в жизни возникали проблемы с менструальным циклом. Это показало совместное исследование просветительского проекта ЮНЕСКО «Двор» и школы психологических профессий «Психодемия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 12% опрошенных довольны своим телом. При этом подавляющее большинство респондентов — около 80%, чувствуют себя хуже из-за своего тела после просмотра рекламы, глянцевых журналов, фотографий и видео со знакомыми или знаменитостями в соцсетях. 50% опрошенных с проблемами в питании или с диагностированными РПП отметили, что переживали психологическое давление со стороны сверстников и пищевое насилие в семье.

«Медиапространство активно продвигает идею сверхценности внешности, формы и веса тела. Как будто в человеке больше ничего не имеет значения. Можно представить себе стол на одной ножке. Так вот, его поверхность — это наша самооценка. А ножка — стандарт красоты. Одноногий стол — это слишком большой риск для нашего комфорта. Каждый раз, когда в соцсети мы видим контент, навязывающий стандарт красоты, сравниваем себя с этим стандартом, эта ножка может начать шататься или вовсе ломается. Что можно с этим делать? Во-первых, добавлять к столу дополнительные ножки. Каждый из нас больше, чем тело и внешность. У нас есть другие области, в которых мы реализуемся. Это наши ценности, хобби, знания, друзья, семья, путешествия, карьера. Когда мы поддаемся влиянию соцсетей и ставим все на внешность, мы отодвигаем на дальний план эти важные ценности. Во-вторых, ограничивать такой контент, где продвигается мысль о необходимости соответствовать ожиданиям общества и стандартам красоты. Подписаться на аккаунты, которые откликаются вам по интересам. Наблюдать, как живут эту жизнь люди с разной внешностью и телом. В-третьих, внедрять в жизнь принципы доброго отношения к себе», — прокомментировала Марина Казнина, психолог, специалист по работе с РПП.

По словам Екатерины Костенко, психолога, специалиста по работе с РПП, если в семье принято принимать пищу вместе — это может быть полезно не только для укрепления отношений между членами семьи, но и для улучшения отношений с едой. Чтобы совместные приемы пищи помогали формировать здоровое пищевое поведение важно соблюдать следующие правила: не обсуждать за едой что-то неприятное — не соединять процесс еды с отрицательными эмоциями; не принуждать есть и не манипулировать едой — «Не ешь, что я приготовил, значит не ценишь меня»; ставить общие блюда на стол, позволяя каждому члену семьи выбрать размер порции и то, что действительно хочется съесть (этот совет — один из самых рабочих для нормализации пищевого поведения маленьких членов семьи); наслаждаться едой вместе, не разделяя её на плохую и хорошую; не комментировать вес, тело, размер порции кого-либо за столом.

«Если систематически нарушать эти пункты, можно спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения», — отметила она.

Нутрициолог, академический директор МИИН, лектор курса «Интегративный нутрициолог» Екатерина Веселова подчеркнула, что каждый из нас хоть раз в жизни «заедал» скуку или негативные эмоции. Вопрос в том, является ли этот механизм для нас единственным способом получить положительные эмоции?

«Если есть понимание, что это действительно так, нужно уделить внимание поиску других приятных занятий. Я всегда прошу клиентов составить таблицу, в которой нужно указать сам продукт, какие эмоции он вызывает и варианты занятий, из которых можно взять те же эмоции. Например, если чашка кофе с пирожным — это про расслабление, подумайте, как еще вы можете расслабиться: сделать дыхательную практику, выпить чай с ромашкой, прочитать несколько страниц любимой книги, послушать приятную музыку», — подчеркнула специалист.

В исследовании приняли участие больше 1000 человек, свыше половины из них подростки, а следующая многочисленная группа ответивших (36%) — молодежь до 27 лет.

Ранее выяснилось, что приверженцами здорового образа жизни чаще называют себя россияне моложе 34 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами