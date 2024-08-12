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Минцифры исключило использование «Госключа» мошенниками

В Минцифры заявили, что подделать электронную подпись в «Госключе» невозможно

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники не имеют никакой возможности воспользоваться приложением «Госключ» для того, чтобы оформить без ведома россиян какие-либо документы. Об этом заявило Минцифры.

«Применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», — это обман», — говорится в сообщении министерства.

Представители ведомства объяснили, что воспользоваться приложением может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве. В свою очередь создание подписи — это сложный процесс, включающий в себя подтверждение личности очно, посредством биометрии либо по загранпаспорту.

В Минцифры также подчеркнули, что с помощью «Госключа» невозможно подписать нотариальную доверенность.

Также чиновники напомнили, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят гражданам.

До этого IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович объяснил, что самый эффективный способ защититься от мошенников — это игнорировать их звонки и сообщения.

Ранее россиянам объяснили, как не попасться на мошенников на зарубежном биржевом рынке и крипте.

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