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МЧС оценило уровень радиационный фон в Запорожской области

МЧС оценило уровень радиационный фон в Запорожской области как нормальный

МЧС РФ оценило уровень радиационный фон в Запорожской области как нормальный. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Радиационная обстановка соответствует естественному природному фону: г. Энергодар — 0,12 мкЗв/ч; г. Мелитополь — 0,12 мкЗв/ч; г. Бердянск — 0,11 мкЗв/ч; г. Приморск — 0,12 мкЗв/ч; г. Токмак — 0,15 мкЗв/ч», — рассказали в МЧС.

Сбор данных осуществили сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого пресс-служба ЗАЭС сообщила о нормальном уровне радиации после атак ВСУ.

По словам директора по коммуникациям атомной станции Евгении Яшиной, радиационный фон на станции сохраняется в пределах природных значений, однако «ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», которому подвергается ЗАЭС.

11 августа нефункционирующая градирня Запорожской АЭС была атакована с помощью дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее в Запорожской области сообщили о более 350 взрывах за сутки.

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