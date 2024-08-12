МЧС оценило уровень радиационный фон в Запорожской области

МЧС РФ оценило уровень радиационный фон в Запорожской области как нормальный. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Радиационная обстановка соответствует естественному природному фону: г. Энергодар — 0,12 мкЗв/ч; г. Мелитополь — 0,12 мкЗв/ч; г. Бердянск — 0,11 мкЗв/ч; г. Приморск — 0,12 мкЗв/ч; г. Токмак — 0,15 мкЗв/ч», — рассказали в МЧС.

Сбор данных осуществили сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого пресс-служба ЗАЭС сообщила о нормальном уровне радиации после атак ВСУ.

По словам директора по коммуникациям атомной станции Евгении Яшиной, радиационный фон на станции сохраняется в пределах природных значений, однако «ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», которому подвергается ЗАЭС.

11 августа нефункционирующая градирня Запорожской АЭС была атакована с помощью дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее в Запорожской области сообщили о более 350 взрывах за сутки.