Россиянам назвали самый эффективный способ защититься от мошенников

Телефонные мошенники стали чаще атаковать детей, которые, ведясь на обман, «помогают» им обокрасть родителей. По мнению подполковника спецслужб в отставке и IT-специалиста по информационной безопасности Андрея Масаловича, это преступники с Украины, которые работают под руководством спецслужб Европы. В беседе с 360.ru он посоветовал игнорировать все незнакомые звонки.

Эксперт посоветовал настроить себя на то, что каждый звонок с незнакомого номера — это вражеская атака.

«Любые угрозы, предложения, опросы, упоминания родственников по телефону — это враги. Все, просто игнор. Единственный способ», — подчеркнул он.

По мнению Масаловича, среди россиян нет тех, кто более или менее восприимчив к обману, — стать жертвой может любой человек. Однако нельзя обмануть и повлиять на того, кто в ответ просто молчит, подчеркнул эксперт, призвав просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«Защититься просто — понять, что рядом с вами никого нет, нужно игнорировать незнакомые звонки», — заключил специалист.

До этого третьеклассница из Бурятии оставила родителей без денег — по указанию мошенников она фотографировала банковские карты отца и матери и перевела аферистам почти миллион рублей. А в Новоалтайске школьница передала данные карты отца мошенникам — в общей сложности с двух отцовских счетов мошенники похитили 175 тысяч рублей.

Россиян ранее предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами» и «Госключом».