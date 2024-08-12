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Врач перечислила главные признаки инфаркта

Врач Маршинцева: давящие боли за грудиной являются признаком инфаркта

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Shutterstock

Давящие боли за грудиной, которые могут отдавать в лопатку и левую руку, являются симптомом инфаркта. Об этом «Москве 24» рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.

Врач уточнила, что данное заболевание возникает в момент, когда на бляшку коронарных артерий «садится» тромб, что прекращает кровоток по определенному сосуду.

«Классические жалобы при инфаркте — это давящие загрудинные боли, как будто туда поставили что-то тяжелое. Отдавать может в лопатку, левую руку. Боль сама не проходит и даже не снимается нитроглицерином. В такой ситуации человек должен обязательно вызвать скорую», — подчеркнула Маршинцева.

Эксперт отметила, что в целях профилактики инфаркта важно придерживаться здорового образа жизни. В частности, больше двигаться, отказаться от курения, жирной и жареной пищи. Кроме того, стоит следить за тем, чтобы сахар был в норме, потому что сахарный диабет усугубляет проблемы с сердечно-сосудистой системой, заключила она.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, до этого показало, что ограничение потребления алкоголя при хроническом злоупотреблении значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, почему инфаркт для женщин опаснее, чем для мужчин.

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