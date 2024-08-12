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В Магнитогорске нашли пенсионера с деменцией, выпавшего из окна больницы

Ura.ru: в Челябинской области пенсионер с деменцией выпал из окна больницы

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Shutterstock

В Магнитогорске волонтеры смогли отыскать 70-летнего пенсионера с деменцией, который выпал из окна больничной палаты и лежал в кустах. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам родственников пострадавшего, 70-летний житель Магнитогорска, страдающий от деменции, проходил курс реабилитации в больнице после инсульта. 8 августа он выпал из окна палаты на втором этаже.

Внучка пожилого пациента обвинила медперсонал в халатности. Родственники несколько часов искали пропавшего, обнаружить его удалось волонтерам «Альфа-спаса» в кустах на территории центра, которые якобы уже обыскивали сотрудники медицинского учреждения.

«Из центра нам позвонили сразу же и потребовали забрать его тем же вечером или утром. Сказали: забирайте своего деда, мы его оставлять не будем и смотреть тут за ним тоже никто не будет. Хотя врачи изначально знали о его диагнозе, поведении и приняли к себе на реабилитацию», — сообщила внучка пенсионера.

Повторно отправлять пациента на реабилитацию родственники опасаются, в пресс-службе регионального Минздрава произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее пенсионерка с деменцией выпала из окна на крышу магазина в Новороссийске.

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