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Трое боевиков хотели напасть на церковь в Каспийске

«Ъ»: трое радикалов хотели напасть с коктейлями Молотова на церковь в Каспийске

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Алексей Никольский/РИА Новости

Трое жителей Каспийска, арестованных в конце июня за создание террористического сообщества, намеревались напасть на православный храм с коктейлями Молотова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.

По данным газеты, 22-летний Гусейн Абдуллаев и 19-летний Мухаммад Рамазанов работали грузчиками на складе транспортной компании «Мейджик Транс» в Каспийске. Он и придерживались идей религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» (организация запрещена в России) и хотели начать борьбу против «неверных и творящих беззаконие» силовиков. В середине июня Рамазанов принес присягу Абдуллаеву, и после совершения терактов в Махачкале и Дербенте они решили реализовать свой план.

Боевики вышли на 34-летнего ранее судимого Рашида Карибова, который работал в той же фирме и также придерживался радикальных взглядов.

Молодые люди обзавелись ножами и купили компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Сначала они хотели устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в любом другом месте, куда пришло бы множество силовиков. Изучив расположение камер видеонаблюдения и транспорта правоохранителей, злоумышленники решили действовать иначе — перелезть через забор храма с самодельной бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом.

Однако их планам не суждено было сбыться. 27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали боевиков.

По данным Mash Gor, молодые люди состояли в международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) и пропагандировали ее идеологию. Следствие выяснило, что они участвовали в планировании атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы.

Ранее генпрокурор РФ связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами властей.

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