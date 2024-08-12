Во Владивостоке двухлетний ребенок получил перелом бедра, выпав из окна третьего этажа

В Приморье малолетний ребенок выпал из окна, получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Об этом сообщается в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Владивостока.

Инцидент произошел в многоэтажке на Сахалинской улице, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. Медики скорой помощи прибыли на вызов. Пострадавшего на месте не оказалось, выяснилось, что родители не стали дожидаться врачей и сами доставили ребенка в дальзаводскую больницу, откуда уже поступил повторный вызов реанимационной бригады.

Пострадавшего перенесли в реанимобиль и транспортировали в 1000-коечную больницу. Предварительный диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра. Обстоятельства произошедшего устанавливается.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже и попала в реанимацию. В момент произошедшего ребенок находился в квартире со своей тетей. Когда женщина отвлеклась, пострадавшая поднялась на подоконник и высунулась в окно, после чего оказалась на асфальте.

Ранее в Калининграде спасли трехлетнего ребенка, выпавшего из окна шестого этажа.