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Очередь у Крымского моста за два часа увеличилась на 380 автомобилей

Очередь на Крымском мосту растянулась до 1450 машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь у Крымского моста увеличилась на 380 автомобилей и достигла 1450. Данные об этом появились в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

По состоянию на 7:00 в очереди было 1070 автомобилей. Спустя два часа в очереди со стороны Тамани встали 1130 транспортных средств. Время ожидания составляет в среднем более трех часов. Со стороны Керчи находится 320 машин, которым приходится ждать около часа, чтобы проехать.

Сначала рано утром 12 августа на Крымском мосту пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 700 машин.

Также сообщалось, что движение поездов на железнодорожном перегоне СимферопольДжанкой в Республике Крым приостановили на два часа.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в РФ рассказали, когда будет запущено железнодорожное сообщение между Ростовской областью и Крымом.

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