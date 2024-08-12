В Госдуме призвали ужесточить наказание для владельцев агрессивных собак

В России следует ужесточить наказание для владельцев собак за их нападение на других людей и животных – это нарушение нужно приравнять к причинению тяжкого вреда здоровью. Такое предложение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру внутренних дел России, генералу Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на письмо.

Если действия животного повлекли за собой ущерб, телесные повреждения человека или другого питомца, то их можно рассматривать как совершенные непосредственно с участием владельца агрессивной собаки, считает депутат. Это будет уместно, если собака напала на кого-либо из-за невнимательности и бездействия своего хозяина, пояснил парламентарий.

В таком случае, по мнению Чернышова, владельца агрессивного питомца нужно судить по статье уголовного кодекса об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Депутат напомнил, что сейчас штраф за выгул собаки без намордника на детской площадке и за причинение вреда имуществу других людей не превышает 1-2 тыс. рублей, а за нападение на другое животное — 4-5 тыс. рублей.

«Полагаю, что в действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны», — убежден он.

До этого ужесточить наказание для хозяев за нападение собак предлагали также в СПЧ. Там назвали «вялым» даже максимальное наказание — арест на срок до 6 месяцев по факту нападения животного, повлекшего тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Ранее стая бездомных собак напала на шестилетнего ребенка в Братске.