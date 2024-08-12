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В Бурятии третьеклассница помогла мошенникам обокрасть родителей

В Бурятии мошенники заставили школьницу перевести 848 тыс рублей с телефона родителей

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Ilya Naymushin/Reuters

Третьеклассница из Бурятии оставила родителей без денег, по указанию мошенников ребенок фотографировал банковские карты отца и матери и перевел аферистам почти миллион рублей. Об этом сообщает республиканское УМВД.

По данным правоохранителей, 10-летняя девочка играла в популярную онлайн-игру, в одном из чатов с ней списались неизвестные. В ходе переписки мошенники убедили девочку взять телефон матери и отца, при этом сказали сделать это тайно.

Ребенок по инструкции преступников фотографировал банковские приложения родителей и отправлял мошенникам. Зная пароль от телефона, девочка вошла в банковское приложение и перевела 848 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Новоалтайске школьница оставила отца без денег, передав данные его карты мошенникам. 11-летняя школьница увидела в сети рекламу о дополнительном заработке, она прошла по ссылке, после чего в одном из мессенджеров ей стал писать незнакомец. В общей сложности с двух отцовских счетов мошенники похитили 175 тысяч рублей. Мошенники попросили девочку удалить все сообщения и заблокировали ее номер, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии женщина перевела аферистам пособия на детей.

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