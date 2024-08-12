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В Мордовии зять пытался изнасиловать 75-летнюю тещу

В Мордовии пьяный зять напал на 75-летнюю тещу и пытался ее изнасиловать

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Мордовии получил 3,5 года колонии за попытку изнасилования престарелой родственницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, вечером 9 апреля нетрезвый житель Лямбирского района находился в гостях у матери своей супруги. Пьяный мужчина набросился на 75-летнюю тещу и попытался ее изнасиловать, женщина смогла отбиться от зятя.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что жителя Челябинской области подозревают в изнасиловании 90-летней пенсионерки. Жена подозреваемого заперла пожилую мать с деменцией на замок. После этого россиянин проник в комнату и изнасиловал пенсионерку. О причинах такого поступка не сообщается. Узнав о произошедшем, супруга обратилась в полицию, мужчина задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело

.

Ранее в Петербурге иностранец заманил россиянку в подвал, закрыл дверь и изнасиловал.

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