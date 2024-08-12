Во Владивостоке ребенок-инвалид ушел гулять и заблудился, пока его пьяная мать спала

Во Владивостоке перед судом предстанет местная жительница, из-за которой семилетний мальчик-инвалид ушел на прогулку и заблудился. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел 30 июня, маленького мальчика, бегущего вдоль оживленной трассы ночью, заметила проезжавшая мимо автомобилистка. Женщина остановилась, вызвала полицию и передала ребенка правоохранителям.

Было установлено, что семилетний мальчик с инвалидностью самостоятельно ушел из дома и заблудился. В момент побега сына из дома его мать спала, мер к поиску сына женщина не предприняла, в полицию не обратилась, а продолжила отдых.

В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве голодные дети залезли на окно и просили прохожих покормить их. Брата и сестру заметили в окне дома на Святоозерской улице. Они рассказали, что мать ушла из дома утром, но не оставила им еды, и настойчиво просили взрослых покормить их. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Спасатели вскрыли дверь квартиры на втором этаже и выяснили, что дети действительно находятся дома одни.

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Ранее в Ростове-на-Дону мать бросила новорожденных близнецов в больнице и ушла.