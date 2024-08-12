Подросток и двое взрослых на лодке пропали по пути на Сахалин

Двое мужчин и подросток пропали, переправляясь на лодке с Шантарских островов на Сахалин, местонахождение группы неизвестно с 9 августа. Об этом сообщает «АСТВ».

4 августа два брата и подросток отправились на лодке на Шантарские острова, где встретились с группой других путешественников, 9 августа туристы разъехались. Двое мужчин и 15-летний мальчик отправились в Москальво от мыса Перовского, но в Охинском районе так и не появились.

Поиск пропавших ведут сотрудники ГИМС, путешественников с воздуха ищут с помощью квадрокоптеров, привлечь воздушные суда и лодки к поиску пока не позволяет погода. По факту произошедшего проводится доследственная проверка .

До этого сообщалось, что в Кытмановском районе Алтайского края полицейские нашли двух мужчин с тремя детьми, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. В ночь на 31 июля рыбачить на озеро отправились двое мужчин с тремя детьми — 14-летней девочкой и мальчиками 14-ти и 10-ти лет, в какой-то момент рыбаки перестали выходить на связь. На поиски детей и взрослых выехали 22 сотрудника полиции, спасатели МЧС и добровольцы. Выяснилось, что по дороге на рыбалку автомобиль сломался, сельчане решили выйти к ближайшему селу Сосновый лог, но заблудились и разделились на две группы.

Ранее в Хабаровском крае пропали шесть рыбаков.