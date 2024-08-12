Силы ПВО уничтожили на юго-западе Ростовской области четыре украинских дрона

В Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Дроны противника обнаружили ночью в небе над юго-западной частью области. С помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) они были нейтрализованы, а затем уничтожены.

Голубев подчеркнул, что пострадавших нет.

До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушил воздушное пространство Воронежской области и был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи дрона-камикадзе. Инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что Литва осенью отправит Украине БПЛА собственного производства.