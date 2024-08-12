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В Якутии возбудили уголовное дело после пропажи трех школьниц

СК возбудил уголовное дело после исчезновения трех школьниц возле реки Лены

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Правоохранители возбудили уголовное дело после пропажи в Якутии трех несовершеннолетних девочек на рыболовном участке в Булунском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по республике Саха.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — отмечается в посте.

По данным СК, 11 августа в полицию поступило сообщение о том, что на рыболовецком участке, который расположен на берегу реки Лены в 20 км от села Кюсюр Булунского района, во время купания утонули трое детей, двоим из которых было по 13 лет, а третьей девочке — 16 лет. На берегу были найдены их одежда и обувь. В настоящее время школьницы числятся пропавшими без вести.

До этого сообщалось, что родственники девочек в количестве шести человек организовали поисковые работы в месте пропажи школьниц. На место также направилась водолазная группа региональных спасателей с необходимым оборудованием.

Ранее в Башкирии спасли двоих детей, потерявшихся ночью в лесу.

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