Стало известно, какая погода будет в понедельник в Москве и Подмосковье

Понедельник в Москве будет облачным, ветреным и дождливым, а температура воздуха прогреется до плюс 19℃. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице столбики термометров покажут 17-19℃. В ночь на вторник воздух охладится до плюс 11℃.

Согласно прогнозу, ожидается западный и северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Днем в Московской области прогнозируется температура воздуха в пределах 16-21℃. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 9-14℃.

С 12:00 до 21:00 в Москве и Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности, поскольку ожидаются грозы и сильный ветер.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке ожидается разнообразная, но при этом опасная погода.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве начнется «репетиция осени».