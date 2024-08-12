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В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремело несколько взрывов

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Reuters

В подконтрольном властям Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом, ссылаясь на местные паблики, сообщает украинский Telegram-канал «Зеркало недели» .

По имеющейся информации, в течение вечера и ночи в городе пять раз объявлялась воздушная тревога и население призывали перейти в укрытия. В Херсоне дважды прозвучало по несколько взрывов.

До этого сообщалось, что в результате обстрела российской армией Мартыновского военного аэродрома в городе Вознесенске Николаевской области был уничтожен склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались беспилотные летательные аппараты.

12 августа в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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