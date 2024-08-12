На Сахалине спасли более сотни тюленей

В результате пятой ежегодной экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области было спасено 112 тюленей. Об этом сообщает РИА Новости.

В экспедиции, которая прошла на острове, расположенном в юго-западной части Охотского моря, участвовали волонтеры клуба «Друзья океана» и научная группа Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова.

«Спасатели освободили 112 морских котиков от пластиковых травмирующих ошейников. В морских регионах Дальнего Востока мы повсеместно видим брошенные сети и различный пластик на берегу, животные моря запутываются в пластике, страдают и погибают от него», – отметили участники экспедиции.

По данным экологов, наибольшую опасность для морских животных представляют жаберные сети из лески. Они часто остаются незаметными для животных, но наносят им глубокие раны.

В 2024 году волонтеры обнаружили меньше морских животных, пострадавших от рыболовных снастей и пластиковых отходов, по сравнению с прошлыми экспедициями. За четыре года волонтеры спасли 370 тюленей.

До этого сообщалось, что пьяные туристы издевались над морским котиком на Сахалине.

Ранее тюлени помогли ученым найти новые источники талой воды в Антарктиде.