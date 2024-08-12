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Москвичей предупредили о похолодании на неделе

Синоптик Шувалов: на неделе в Москве ожидается похолодание и дожди

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В начале недели в Москве ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

По прогнозам специалиста, в понедельник, 12 августа, температура воздуха может опуститься до плюс 17℃, а во вторник, 13 августа, подняться до плюс 22℃. Кроме того, в понедельник и вторник ожидаются дожди.

Шувалов отметил, что с середины недели в Москве ожидается постепенное повышение температуры. К среде, 14 августа, по прогнозам, в столице уже не ожидается осадков.

«Несмотря на то, что температура будет ниже климатической нормы, отклонения незначительные», – заявил специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке ожидается разнообразная, но при этом опасная погода.

Ранее ученые выяснили, что жара плохо влияет на мировую экономику.

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