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Происшедшее после атаки ВСУ возгорание градирни Запорожской АЭС полностью ликвидировано

Рогов: полностью ликвидировано возгорание градирни Запорожской АЭС

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Reuters

Пожар, который после удара украинского беспилотника произошел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, возгорание градирни (устройства для охлаждения воды) ЗАЭС, возникшее после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью ликвидировано.

До этого Главное управление МЧС по Запорожской области сообщило, что в результате удара беспилотника по объекту системы охлаждения Запорожской АЭС пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

11 августа инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

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