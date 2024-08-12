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Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Силуана и Силы

В России 12 августа отмечают день Силуана и Силы

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University of Exeter

В России 12 августа православные отмечают день Силуана и Силы. Как пишет «Горсайт», традиционно этой ночью люди разжигали костры, пели песни и танцевали в ожидании рассвета.

В народе говорили: «На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна». Речь шла о посаженной ржи, которая начинала клониться к земле.

Согласно народным приметам, в этот день обычно было пасмурно и прохладно. Именно поэтому крестьяне приступали сеять озимые. Согласно их убеждениям, зерно, посеянное в этот день, даст богатый урожай.

Силуан и Сила считаются покровителями пчеловодов. Им молятся о здоровье пчел.

В этот день стараются не работать с острыми предметами из-за риска пораниться. Также существует и ряд других примет. К примеру, нельзя рассказывать плохие сны до заката — могут сбыться. Обжорство в этот день может привести к бедности.

Прохладная погода обещает отсутствие осадков в ближайшее время. Ярко мерцающие звезды перед рассветом, напротив, являются предвестниками обильных осадков.

Богатый урожай рябины — это знак ранней и дождливой осени и холодной зимы.

Сухая и теплая погода в этот день означает богатый урожай грибов.

Ранее были названы особенности Ильина дня.

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