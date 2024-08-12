На МКАД столкнулись мотоцикл и автомобиль

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 39-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Движение в районе ДТП затруднено», — отметили в Дептрансе.

На месте работают оперативные службы столицы. Выясняются все обстоятельства аварии.

11 августа на Красноказарменной улице в Москве человек оказался зажат в салоне автомобиля Citroen после столкновения с трамваем. На место аварии вызвали спасателей.

До этого на МКАД произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По данным прокуратуры, водитель внедорожника Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с несколькими машинами.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с участием такси.