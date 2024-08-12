Россиянам рассказали о вредных для детей игрушках

Исследования, проведенные учеными Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), показали, что современные детские игрушки могут негативно влиять на развитие личности ребенка. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология», сообщает РИА Новости.

По мнению авторов работы, многие игрушки вызывают эмоции, близкие к равнодушию, что может искажать у детей восприятие окружающего мира и их места в нем.

Исследователи отметили, что многие современные игрушки формируют искаженное представление о «идеальном» взрослом и будущем ребенка. Например, куклы все чаще принимают формы монстров или становятся чрезмерно реалистичными, что может способствовать развитию интереса к теме насилия.

Кроме того, большинство современных игрушек, по мнению специалистов, страдает от недостатка эмоциональной наполненности, несмотря на яркий дизайн и необычные формы. Парадокс заключается в том, что яркость игрушки не соответствует ее ограниченным функциональным возможностям. При попытке поиграть с на первый взгляд привлекательной куклой ребенок может обнаружить, что она «ничего не умеет», что создает у него чувство обмана — игрушка обещает больше, чем может предложить, говорится в исследовании.

До этого психолог Евгения Васильева посоветовала родителям определить статус игрушек, чтобы избежать детских конфликтов из-за них.

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