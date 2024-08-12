Цены на российскую пшеницу выросли после падения

Закупочные цены на российскую пшеницу начали восстанавливаться после недавнего снижения, увеличившись на 1–7% за неделю. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменение тренда связано с активностью экспортеров и оптимистичными ожиданиями фермеров в связи с тендером на поставку рекордных 3,8 млн тонн пшеницы, объявленным Египтом. Тем не менее стоимость российской продукции на международных рынках остается стабильной из-за конкуренции со стороны поставщиков из Болгарии и Румынии, что снижает маржинальность экспортеров. Однако эксперты не исключают, что экспортные цены могут вскоре начать расти.

Средние цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% при отгрузке в глубоководных портах за неделю увеличились на 1,9–3,2%, достигнув 16–16,3 тыс. рублей за тонну, согласно отчету «Совэкона». В компании «Русагротранс» также отметили рост цен в глубоководных портах на 1,9% за неделю, до 16,1–16,2 тыс. рублей за тонну, а на малой воде — на 3,3%, до 15,5 тыс. рублей за тонну. Индекс пшеницы на Национальной товарной бирже (НТБ) за неделю повысился на 1,1%, а за месяц — на 4,1%, составив 16,5 тыс. рублей за тонну.

На внутреннем рынке, по данным «Совэкона», пшеница третьего класса при отгрузке на элеваторе подорожала на 2,5%, достигнув 14,4 тыс. рублей за тонну. Четвертый класс увеличился в цене на 2,4%, до 13,7 тыс. рублей за тонну, а пшеница пятого класса — на 4,3%, до 11,1 тыс. рублей за тонну. В «Русагротрансе» отметили, что цена пшеницы четвертого класса на юге и в центре страны за неделю возросла на 4%, составив 14,3–14,8 тыс. рублей и 13 тыс. рублей за тонну соответственно. В Поволжье наблюдается рост на 7%, до 12,9–13,6 тыс. рублей за тонну.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия по итогам июля стала главным покупателем зерна из России. Страна вышла на первое место по импорту российских зерновых культур за счет массовых закупок ячменя и пшеницы в общем объеме 712 тыс. тонн.

Ранее был назван топ-5 покупателей продовольствия у России.