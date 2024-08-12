Отказавшиеся от болонской системы вузы распределили бюджетные места

С 4 августа российские университеты начали прием абитуриентов на бюджетные места. Все шесть вузов, участвующих в пилотном проекте по реформированию системы высшего образования в стране, успешно распределили эти места. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью «Ведомостям».

«В новом учебном году для вузов — участников пилотного проекта выделено 7331 бюджетное место на программы базового высшего образования, на которые поступило более 150 000 заявлений», – отметил министр.

В Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ) зачислили 1561 студента на программы бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. 41% из них приехали учиться из различных регионов России. Также были зачислены абитуриенты из Казахстана, Узбекистана, Латвии, Чили и Турции по квотам. Наибольший конкурс наблюдается на направлениях «международные отношения», «бизнес-информатика», «мировая экономика», «политология», «искусственный интеллект и анализ данных», а также «реклама и связи с общественностью». Средний балл ЕГЭ по одному предмету у поступивших в БФУ увеличился на 1,5 балла по сравнению с 2023 годом и составил 75,7.

В Горном университете все 1944 бюджетных места также заполнены, и еще 68 студентов будут обучаться за счет средств вуза. Ректор Владимир Литвиненко отметил, что основным отличием текущей приемной кампании стало увеличение конкуренции, что свидетельствует о растущей популярности инженерных специальностей. Средний балл поступивших возрос, особенно на самых востребованных направлениях. Так, на специальности «химические технологии» средний балл по предметам увеличился с 267,3 до 272,1, на «нефтегазовую технику и технологии» — с 248,6 до 259,2, а на «машиностроение» — с 232,9 до 241,2.

До этого две трети россиян выразили уверенность, что смогут обеспечить детям подготовку и учебу в вузе.

Ранее выяснилось, что большинство россиян занимают нейтральную позицию о реформе высшего образования.