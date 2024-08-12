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Вертолет врезался в здание отеля в Австралии

В Австралии вертолет врезался в отель, пострадали люди

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате столкновения вертолета с гостиницей в Кэрнсе (штат Квинсленд, Австралия) пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации канала, оба пострадавших, находившихся в здании, были доставлены в ближайшую больницу и сейчас находятся в стабильном состоянии. Остальные гости отеля были эвакуированы и размещены в соседнем заведении. Информация о количестве людей на борту вертолета и их состоянии пока отсутствует. Также неизвестна модель вертолета, потерпевшего крушение.

Очевидцы сообщают о взрыве после столкновения, а некоторые обломки вертолета упали в бассейн отеля. По данным службы скорой помощи Квинсленда, на земле пострадавших нет.

Причины инцидента пока не установлены. Австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование.

Больше недели назад в Турции тушивший лесные пожары в провинции Адана вертолет рухнул в озеро. Губернатор провинции Явуз Кёшгер отметил, что в результате падения воздушного средства никто не пострадал.

Ранее во Франции разбился туристический самолет.

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