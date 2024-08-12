В Запорожье повысили внимание к стратегической инфраструктуре

В Запорожской области усилили меры безопасности на объектах стратегической инфраструктуры, включая Запорожскую атомную электростанцию, в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что президент Путин призвал к повышению бдительности в отношении стратегически важных объектов, таких как атомная станция. «Были приняты меры, которые позволяют нам безопасно функционировать в Запорожской области и оперативно решать возникающие проблемы, создаваемые противником», — добавил чиновник.

До того сообщалось, что в Энергодаре, городе — спутнике Запорожской атомной электростанции, сохраняется угроза обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.