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Стало известно об отказе раненого Поддубного от обезболивающего

Раненый военкор Поддубный отказался от обезболивающего по дороге в больницу

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Телеканал «Россия 1»

Военный корреспондент Евгений Поддубный, получивший тяжелые ранения в результате удара украинского дрона по его автомобилю, по дороге в больницу отказывался от обезболивающего. Об этом сообщил kp.ru житель Курской области по имени Сергей, который спас журналиста.

Сергей встретил Поддубного, когда тот вылез из поврежденного беспилотником автомобиля и шел по дороге. Лицо военкора было в крови, а одежда обгорела. Водитель оказал раненому первую медпомощь и предложил обезболивающее.

«Он отказался», — отметил Сергей.

До этого Поддубный сообщил, что во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины получил не только ожоги, но и был контужен.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Поддубный дал интервью впервые после своего спасения.

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