Губернатор Балицкий заявил об отсутствии опасности после атаки ВСУ по ЗАЭС

Атака украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не представляет опасности для Энергодара и Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор сказал, что ему поступает много звонков и сообщений от жителей области, обеспокоенных вспыхнувшим после удара дрона пожаром на ЗАЭС. Балицкий подчеркнул, что силы МЧС и пожарной части станции практически локализовали пожар и сейчас производят его окончательное тушение.

Глава области заверил, что никакой опасности для Энергодара и всего региона нет.

До этого директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина сообщила, что в Энергодаре, городе — спутнике ЗАЭС, сохраняется угроза обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Затем стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.