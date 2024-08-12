Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росатом оценил последствия удара ВСУ по ЗАЭС

Росатом: в результате атаки ВСУ серьезно повреждена градирня ЗАЭС

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию градирня получила серьезные повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росатом.

«11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций», – говорится в сообщении. В компании отметили, что к 23:30 того же дня сотрудники МЧС локализовали пожар. При этом внутренние конструкции градирни серьезно пострадали.

Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит ситуация, заключили в Росатоме.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что информация о последствиях удара дрона-камикадзе ВСУ по системам охлаждения ЗАЭС будет доведена до сведения инспекторов МАГАТЭ.

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами