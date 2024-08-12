Росатом оценил последствия удара ВСУ по ЗАЭС

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию градирня получила серьезные повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росатом.

«11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций», – говорится в сообщении. В компании отметили, что к 23:30 того же дня сотрудники МЧС локализовали пожар. При этом внутренние конструкции градирни серьезно пострадали.

Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит ситуация, заключили в Росатоме.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что информация о последствиях удара дрона-камикадзе ВСУ по системам охлаждения ЗАЭС будет доведена до сведения инспекторов МАГАТЭ.

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.