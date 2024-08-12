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В небе над Курской области работают системы ПВО

Врио губернатора Смирнов: в Курской области работают системы ПВО

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MOD Russia/Global Look Press

В Курской области власти объявили о ракетной опасности, в небе над регионом работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности областного губернатора Алексей Смирнов.

Он обратился с призывом к населению не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. Если граждане находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание или безопасное укрытие.

До этого Смирнов обсудил с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой обстановку в регионе и попытки продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.

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