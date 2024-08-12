Один из курортных городов Крыма оказался обесточен

Аварийное отключение света произошло в Евпатории. Об этом сообщило ГУП РК «Крымэнерго» в своем Telegram-канале.

«Населенный пункт — г. Евпатория. Район — городской округ Евпатория. Работает аварийная бригада», — отмечается в посте.

Подача электроэнергии прекратилась около 22:00 мск. Энергоснабжение будет восстановлено в течение трех часов.

Причины отключения света не сообщаются.

5 августа сообщалось о частичном отключении света в Керчи из-за поломки на сетях.

4 августа в Сакском районе Крыма без света остались более 10 тысяч человек. Тогда было обесточено 4909 точек поставок, а без электроснабжения остались 10788 потребителей.

До этого в Джанкое и еще трех селах в Крыму отключили электричество.

Ранее в России целый город остался без воды и света.