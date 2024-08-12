Инспекторов МАГАТЭ ознакомят с последствиями удара ВСУ по ЗАЭС

До инспекторов МАГАТЭ будет доведена информация о последствиях удара дрона-камикадзе ВСУ по системам охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями удара ВСУ по системам охлаждения станции позднее», – заявила Яшина.

Оценка состояния систем охлаждения станции произойдет, когда это будет безопасно, отметила директор по коммуникациям.

До этого Яшина заявила, что удар украинского беспилотника-камикадзе привел к нарушению целостности ЗАЭС.

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.