Каждый пятый россиянин покупает билеты на самолет или поезд с целью командировки

Каждый пятый россиянин путешествует для выполнения служебных поручений. Это показало исследование сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

22% путешествий связаны с работой, что делает эту категорию второй по популярности после поездок с целью отдыха (75%). Остальные работают удаленно и живут в различных странах (2%), а еще 1% едут по учебе.

Чаще всего в командировку отправляются представители следующих профессий: специалисты из сферы продаж, маркетологи, консультанты в различных сферах, аудиторы и бухгалтеры, инженеры и технические специалисты, менеджеры по проектам, руководители высшего звена.

«Среди самых популярных направлений для командировок в рамках России выделяются: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Новосибирск, Калининград», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет».

Большинство (45%) отправлялись в короткие поездки на неделю, в то время как длительные отлучки более чем на две недели выбирали 37% респондентов. На месяц уезжали 11%, а более чем на месяц — 7%.

Также выяснилось, что каждый десятый россиянин отправляется в дорогу с коллегами (11%). Остальные предпочитают компанию супругов — 37%, с друзьями — 30% от общего числа опрошенных, в одиночку следуют 10%, с родителями уезжают 8% ответивших, туры, предполагающие вояж с незнакомыми людьми, предпочли всего 4%.

Ранее спрос на поездки в Японию осенью вырос в восемь раз.