Россияне рассказали, чего ждут от работодателя мечты

В списке главных критериев того, как россияне выбирают работодателя, оказались зарплата, прозрачная система премирования и адекватное руководство. Большинство опрошенных рассчитывают на солидный соцпакет. При этом видеть в нем россияне хотят ДМС, компенсацию обучения и спорта, а также корпоративную пенсию. Это показало исследование СберНПФ и сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-3 факторов при выборе работодателя участники исследования включили достойную зарплату (88%), понятную и прозрачную систему премирования (42%), адекватное руководство (31%). 27% голосов отдали за дружный коллектив, 16% — бренд работодателя, а 13% — гибкий график.

Еще 11% набрали перспективы карьерного и профессионального роста, 7% — возможность работать удаленно, а 5% — командировки. Интересно, что миллениалы (люди, родившиеся в 1965-1980 годах), больше остальных обращают внимание на взаимопонимание с начальством (32% против 31% в среднем по выборке), а зумеры (родившиеся с 1997 года) — на гибкий график (25% против 13% в среднем по выборке).

Большинство респондентов (89%) учитывают льготы и бенефиты от работодателя при трудоустройстве: для 53% из них это скорее бонус, а 36% важно наличие льгот. 11% не придают значения дополнительным бенефитам.

Среди опций соцпакета респонденты выделили ДМС (60% голосов), компенсацию обучения (38%), корпоративную подписку на фитнес (27%) и хорошую корпоративную пенсию от работодателя (26%). 16% набрали дополнительные дни отпуска.

«В ходе опроса россияне 26% голосов отдали за возможность получать достойную корпоративную пенсию от работодателя. Среди представителей поколения X и миллениалов этот вариант набрал 70% и 25% соответственно. Соцпакет остается для сотрудников значимым критерием при выборе места работы, и в условиях дефицита кадров компании стремятся дополнять его актуальными для людей опциями, чтобы мотивировать и удерживать ценные кадры. Так, например, по итогам шести месяцев 2024 года мы фиксируем рост интереса российских работодателей к корпоративным пенсионным программам», — прокомментировал Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ.

В перечень наиболее важных факторов рабочего места опрошенные включили близость офиса к дому (50%), современную технику и оборудование (46%), наличие столовой (22%), наличие отдельного кабинета (19%) и современное офисное здание (1%).

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