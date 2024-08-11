В Евпатории произошло аварийное отключение электроэнергии

В курортном городе Евпатория на западе Крыма произошло аварийное отключение электросети. На устранение аварии потребуется около трех часов, говорится в сообщении компании «Крымэнерго».

«Населенный пункт: г. Евпатория. Район: городской округ Евпатория. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа», – говорится в посте.

Накануне в части подконтрольной РФ территории Херсонской области пропал свет. Подача электроэнергии была прекращена из-за повреждения ЛЭП в Мелитополе в Запорожской области, к которым подключены пострадавшие районы Херсонщины.

9 августа глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения фрагментов украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию возник пожар.

До этого беспилотник ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области. Из-за этого в селе Солохи произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах.

Ранее в Новосибирской области люди остались без света из-за упавшей опоры ЛЭП.