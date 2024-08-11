Стало известно о локализации пожара на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который произошел из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — отмечается в посте.

11 августа глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По его данным, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя атаку на ЗАЭС, заявила, что украинские власти уже подорвали мировую энергетику, а теперь принялись за ядерный террор континента.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.